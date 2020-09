Het Ecuadoriaanse gerecht heeft woensdag de aanhouding bevolen van oud-president Rafael Correa, die in ballingschap leeft in ons land. Correa's veroordeling tot acht jaar cel voor corruptie werd woensdag bevestigd, meldt de bevoegde rechtbank.

De rechtbank verbiedt Correa ook zich nog verkiesbaar te stellen, hoewel het oud-staatshoofd van plan was mee te doen aan de verkiezingen die voor februari gepland staan.

Correa werd bij verstek veroordeeld. Volgens de rechtbank is het bewezen dat de voormalige president net als verschillende van zijn oud-medewerkers steekpenningen ontving van verschillende bedrijven, in ruil voor contracten.

De politie kreeg de opdracht Correa op te sporen en hem op te pakken. Daarnaast moet het Ecuadoriaanse ministerie van Financiën Correa's maandelijkse uitkering van 4.200 dollar stopzetten.

