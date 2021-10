De Ecuadoraanse regering gaat 3.600 politiemensen en militairen ter versterking sturen naar alle gevangenissen in het land, om 'de veiligheid te verzekeren'. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alexandra Vela vrijdag aangekondigd.

\De regering zal 3.600 leden van de nationale politie en de strijdkrachten permanent mobiliseren en dagelijks inzetten in alle gevangenissen in Ecuador om de veiligheid er te verzekeren', aldus Vela tijdens een persconferentie in Quito, drie dagen nadat 118 mensen om het leven kwamen bij geweld tussen twee rivaliserende bendes in een gevangenis in havenstad Guayaquil.

