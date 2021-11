Opnieuw zijn tijdens een gevangenisoproer in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil tientallen doden gevallen.

Volgens de politie lieten zaterdag bij de hevige gevechten tussen leden van rivaliserende drugsbendes minstens 68 gedetineerden het leven. .

In hetzelfde complex kwamen eind september al 119 gevangenen om het leven. President Guillermo Lasso had nadien militaire versterking beloofd in de 65 gevangenissen van het land. Het Grondwettelijk hof beperkte die maatregel op 12 oktober echter in de tijd, met name tot eind november, en liet niet toe dat de militairen binnenin de gevangenissen zouden werken.

Het gevangenissysteem in het Zuid-Amerikaanse land vertoont tal van gebreken. Dit jaar werden binnen de muren van de strafinstellingen al bijna 300 veroordeelden vermoord bij onderlinge afrekeningen. Vaak mondden de bloedige gevechten uit in een gevangenisopstand.

