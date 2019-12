Volgens econoom Mark Mazur (Tax Policy Center) wil Alexandria Ocasio-Cortez met haar voorstel vooral het politieke debat beïnvloeden.

6 januari 2019 De Amerikaanse Democratische volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez lanceert het idee om 70 procent belasting te heffen op inkomens hoger dan 10 miljoen dollar.

Alexandria Ocasio-Cortez (30) is een politiek fenomeen. Tijdens de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden van 2018 versloeg ze Joe Crowley, een oudgediende van de Democratische Partij die al twintig jaar het veertiende district van New York vertegenwoordigde. Nauwelijks drie dagen na haar aantreden lanceerde het jongste vrouwelijke congreslid ooit het gewaagde voorstel om 70 procent belasting te heffen op inkomens boven de 10 miljoen dollar (ongeveer 9,1 miljoen euro). Sindsdien is 'AOC' voor de Republikeinen de baarlijke duivel.

Mark Mazur, directeur van het Tax Policy Center van het Urban Institute in Washington, nuanceert. 'Alexandria Ocasio-Cortez heeft geen uitgewerkt plan voor een belastinghervorming. Haar voorstel is bijzonder vaag, maar dat is oké. Ocasio-Cortez zit niet in het comité dat over het belastingbeleid gaat, ze heeft dus geen enkele beleidsinvloed. Wat zij doet, is het publieke debat beïnvloeden.'

Hoe bedoelt u?

Mark Mazur: Ocasio-Cortez heeft het taboe op belastingverhogingen doorbroken. Door haar voorstel kunnen Democraten nu gemakkelijk zeggen dat ze een belastingvoet van pakweg 42 of 45 procent voor de hoogste inkomens willen, zonder daarbij extreem te lijken. Dankzij AOC kunnen Amerikanen zich voorstellen dat het überhaupt mogelijk is om belastingen te verhogen.

Verhoog het minimumloon, dat brengt meer op.

Ocasio-Cortez beweert dat haar plan 720 miljard dollar over tien jaar kan opbrengen. Is dat realistisch?

Mazur: Ik heb de indruk dat Ocasio-Cortez onderschat in welke mate mensen hun gedrag zouden veranderen. Toen de VS in de jaren zestig een soortgelijke belastingvoet voor de hogere inkomens hadden, werden er massaal belastingen ontweken, op manieren die de economie niet altijd ten goede kwamen. Het is wel zeker dat een belastingvoet van 70 procent enorm veel geld zou opbrengen. Zelfs met 'maar' 300 miljard kun je veel doen.

Bestrijdt dit plan de ongelijkheid?

Mazur: Belastingen zijn een zeer bot instrument om ongelijkheid te bestrijden. Uiteraard kan het geen kwaad om de lagere inkomens minder te belasten, maar het is véél effectiever om bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen. Dat is momenteel amper 7,25 dollar per uur, en het is al twee decennia niet meer aangepast.

Acht u belastingverhogingen politiek haalbaar?

Mazur: Met uitzondering van Warren Buffet (investeerder, bij de rijkste mensen ter wereld, nvdr) vindt ongeveer elke Amerikaan dat hij te veel belastingen betaalt. Belastingverlagingen zijn tegenwoordig populair, maar dat hoeft niet zo te blijven. In 1993 heeft president Bill Clinton de belastingen verhoogd om het begrotingstekort aan te pakken, en dat was een behoorlijk populaire maatregel. Ik moet wel zeggen dat niemand vandaag nog wakker lijkt te liggen van het begrotingstekort.

Onder Republikeinen wordt AOC's plan weleens 'Trumps herverkiezingsprogramma' genoemd. Hebben ze gelijk?

Mazur: Trump hoopt inderdaad campagne te kunnen voeren tegen belastingverhogingen. Ik weet niet of dit plan hem daarbij helpt. AOC is niet eens oud genoeg om presidentskandidaat te zijn.