Er lijkt een einde te komen aan het autoritaire bewind van de Sloveense premier Janez Jansa. Met 98 procent van de stemmen geteld, staat de ecologisch-centrumlinkse Vrijheidsbeweging van de nieuwkomer Robert Golob aan de leiding.

De Vrijheidsbeweging kreeg 34 procent van de stemmen achter zich, meldt de kiescommissie zondagnacht. Dat betekent dat de 55-jarige Golob goed op weg is om de nieuwe premier te worden. De conservatieve partij SDS van Jansa zou op 24 procent stranden. Slechts drie andere partijen, de sociaaldemocraten (SD), de christendemocratische, conservatie NSi (Nova Slovenija of Nieuw Slovenië) en het linkse Levica, haalden de drempel van 4 procent om in het parlement van Ljubljana te mogen zetelen. De grootste partij zal hoe dan ook coalitiepartners moeten vinden om een nieuwe regering te vormen. Met deze resultaten zou Golob met de sociaaldemocraten een meerderheid kunnen vormen.

Jansa daarentegen zou samen met Nieuw Slovenië, zijn traditionele coalitiepartner, niet aan een meerderheid geraken. De twee belangrijkste linkse partijen hebben al uitgesloten toe te treden tot een coalitie onder leiding van de SDS. Na een coronabesmetting zat Golob op verkiezingsdag in zelfisolatie in zijn thuisstad Nova Gorica. Hij hield zijn overwinningsspeech voor zijn supporters in Ljubljana daarom via videoverbinding. 'De mensen vertrouwen er echt op dat wij de enigen zijn die de hoop op verandering kunnen vervullen', zei Golob. Voorlopig, verklaarde hij, wordt er gedanst, maar maandag begint een nieuwe dag en daarmee ook het harde werk.

