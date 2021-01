Bij de protesten om de vrijlating te vragen van de Kremlin-criticus Aleksej Navalny zou zondag ook zijn echtgenote opgepakt zijn.

Volgens het burgerechtenportaal OWD-Info zijn bij die protesten overal in Rusland inmiddels al minstens 2.500 Navalny-aanhangers gearresteerd.

De 44-jarige Julia Navalnaya plaatste zondag een foto van zichzelf op Instagram tijdens de protesacties. Een week geleden werd ze ook al eens tijdelijk gearresteerd tijdens protesten. Volgens de vrouw is ook Navalny's broer in hechtenis genomen als 'gijzelaar'.

Intussen zouden in Moskou inmiddels al 520 mensen zijn opgepakt bij de demonstraties. in heel Rusland zou het gaan om meer dan 2.100 manifestanten. De veiligheidsdiensten zouden daarbij soms brutaal te werk gaan.

De VS veroordelen ondertussen het neerslaan van het protest. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelt de 'brute methodes' die de Russische autoriteiten hanteren tegen de massale demonstraties.

Blinken riep Rusland zondag via Twitter nogmaals op om Navalny vrij te laten.

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2021

De aanhangers van Navalny hebben voor het tweede weekend op rij in heel het land opgeroepen tot protest. Aleksej Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week.

Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.

