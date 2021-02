In het West-Afrikaanse land Guinee zijn maandagavond 11.000 doses van het vaccin tegen ebola toegekomen. De voorbije dagen is het virus daar opnieuw opgedoken, voor het eerst sinds de grote uitbraak tussen 2014 en 2016.

De 11.300 doses die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden verstrekt moesten normaal al zondag zijn toegekomen in Guinee, maar het vliegtuig kon niet landen en moest worden omgeleid. De vaccinatie gaat dinsdag van start. Woensdag worden in Guinee 8.700 extra doses verwacht vanuit de VS.

Een besmetting met het ebolavirus leidt meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen, en eindigt heel vaak fataal. Bij de laatste uitbraak in West-Afrika werden tussen 2014 en 2016 in Guinee, Liberia en Sierre Leone ongeveer 28.000 besmettingen en 11.310 sterfgevallen geregistreerd. Ook in Congo is het virus recent opnieuw opgedoken

De 11.300 doses die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden verstrekt moesten normaal al zondag zijn toegekomen in Guinee, maar het vliegtuig kon niet landen en moest worden omgeleid. De vaccinatie gaat dinsdag van start. Woensdag worden in Guinee 8.700 extra doses verwacht vanuit de VS. Een besmetting met het ebolavirus leidt meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen, en eindigt heel vaak fataal. Bij de laatste uitbraak in West-Afrika werden tussen 2014 en 2016 in Guinee, Liberia en Sierre Leone ongeveer 28.000 besmettingen en 11.310 sterfgevallen geregistreerd. Ook in Congo is het virus recent opnieuw opgedoken