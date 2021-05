De Democratische Republiek Congo (DRC) kondigde het officiële einde aan van de meest recente ebola-uitbraak in het Centraal-Afrikaanse land. De uitbraak van de dodelijke ziekte werd relatief snel in de kiem gesmoord, maar waarnemers dringen aan op waakzaamheid voor nieuwe gevallen.

Het land doet de aankondiging 42 dagen nadat de laatste ebolapatiënt genezen verklaard werd. Dat is ongeveer twee maal de maximale incubatietijd voor ebola-infecties.

De uitbraak in Noord-Kivu, een provincie in het noordoosten van DRC waar de voorbije weken op verschillende plaatsen gewelddadigheden plaatsvonden, wordt na drie maanden als voorbij beschouwd. In totaal zijn er elf bevestigde gevallen en één waarschijnlijk geval ontdekt. Zes van de besmette personen zijn aan de ziekte bezweken.

Gevaarlijke ziekte

Het uiterst gevaarlijke virus - ongeveer de helft van de ebolapatiënten overleeft het niet, en er bestaat geen behandeling tegen - werd volgens Artsen Zonder Grenzen onder controle gekregen met onder meer een vaccin van farmareus Merck. Meer dan 1.600 burgers die in contact kwamen met de bevestigde gevallen werden ingeënt.

Ebola kan hoge koorts, interne bloedingen, braken, diarree en orgaanfalen veroorzaken. De symptomen treden meestal op tussen twee dagen en drie weken na het oplopen van het virus. Het virus wordt onder mensen verspreid via lichaamssappen.

De lokale overheid en internationale hulporganisaties zijn slechts voorzichtig optimistisch. Het is al de vierde uitbraak in drie jaar, in totaal zijn er twaalf ebola-uitbraken geweest sinds de ziekte voor het eerst werd vastgesteld in het land. Tussen 2018 en 2020 eiste een jarenlange ebola-epidemie meer dan 2.200 mensenlevens in DRC.

Waakzaamheid geboden

Er zijn verschillende redenen om bijzonder waakzaam te blijven voor nieuwe uitbraken. Een daarvan is dat het virus lange tijd kan blijven sluimeren in het lichaam van een genezen ebolapatiënt. In het oosten van DRC zijn er momenteel minstens 1.100 mensen die de ziekte hebben overleefd.

'Voortdurende waakzaamheid en een sterk detectiesysteem is noodzakelijk, aangezien er de komende maanden opflakkeringen mogelijk zijn', aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in een persbericht.

Een grondig opsporingssysteem handhaven is echter niet vanzelfsprekend in Noord-Kivu, vanwege de instabiliteit in de regio. Het is er op sommige plaatsen zeer onveilig; de gezondheidsinfrastructuur is er zwak en bovendien is het een gebied met veel mobiliteit en poreuze grenzen.

Zorginfrastructuur versterken

Het komt er nu op aan om de komende maanden bij verdachte overlijdens te testen op het virus, en aan contactonderzoek te doen. Maar onder meer het Internationale Rode Kruis heeft al gewaarschuwd dat er meer internationale steun nodig zal zijn om de lokale gezondheidsinfrastructuur voldoende te versterken om die taak aan te kunnen.

Momenteel is er een andere ebola-uitbraak gaande in het West-Afrikaanse land Guinee, die ook in februari van dit jaar begon.

