De Rwandese autoriteiten hebben de grens met Congo gesloten, nadat bekend werd dat er in de Congolese miljoenenstad Goma een derde geval van ebola is vastgesteld.

De Rwandese autoriteiten hebben de grens met Congo gesloten, nadat bekend werd dat er in de Congolese miljoenenstad Goma een derde geval van ebola is vastgesteld. Dat zegt althans het Congolese presidentschap. Goma ligt op de grens met Rwanda.

In een communiqué spreekt het Congolese presidentschap over een 'eenzijdige' beslissing van Kigali. 'Rwandese burgers mogen niet naar Goma vertrekken, terwijl Congolezen wel (de Rwandese grensstad) Gisenyi mogen verlaten maar er niet binnen mogen. Deze beslissing benadeelt verscheidene Congolezen en expats die in Gisenyi wonen maar in Goma werken', luidt het.

Belgische ambassade in Congo waarschuwt landgenoten opnieuw voor ebola

In Congo heeft de Belgische ambassade Belgen die in het land verblijven onlangs opnieuw gewaarschuwd voor ebola. De virusziekte maakte in het noordoosten op een jaar tijd al meer dan 1.800 doden. Exact een jaar geleden werd een epidemie uitgeroepen in de provincies Noord-Kivu en Ituri.

De verspreiding van het virus bleef lange tijd relatief ingeperkt, maar ruim twee weken geleden werd het eerste ebolageval vastgesteld in Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu die tot 2 miljoen inwoners telt, wat de vrees op een verspreiding op grote schaal vergroot. Ondertussen stierven in de stad al twee mensen aan de ziekte. Woensdag stelden de autoriteiten een derde geval van ebola vast.

Daarom heeft de Belgische ambassade in Congo de Belgische gemeenschap in het land recentelijk nogmaals opgeroepen tot waakzaamheid. 'Er bestaat een verhoogd risico op besmetting met het ebolavirus wegens het groot aantal interne reizigers en reizigers tussen de getroffen gebieden en de buurlanden', klinkt het in de mededeling.

De ambassade raadt Belgen aan zich te houden aan enkele stelregels, zoals een strikte persoonlijke hygiëne, contact met zieke mensen vermijden, de handen vaak en grondig wassen en contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen van zowel gezonde als zieke personen vermijden.