De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept de ebola-epidemie die nu al bijna een jaar woedt in het oosten van Congo, uit tot een noodsituatie met internationale draagwijdte. Dat hebben experts van de VN-organisatie beslist.

Dat betekent concreet dat nog strengere maatregelen gelden in de bestrijding van de epidemie, zoals meer grenscontroles, de oprichting van nog meer behandelingscentra en het uitbreiden van preventieve vaccinaties van medisch personeel.

De experts kwamen woensdag voor een vierde keer samen sinds de epidemie begin augustus vorig jaar uitbraak. Aanleiding voor deze vierde vergadering was een geval van ebola in Goma, een stad met zeker een miljoen inwoners op de grens met Rwanda.

Verspreiding

De Congolese regering en de WHO menen dat ze een verspreiding van de epidemie in Goma kunnen verhinderen. Tot nu was de uitbraak beperkt gebleven tot het oosten van Congo, met uitzondering van enkele gevallen in Oeganda. In dat buurland heeft ebola zich nadien niet verder verspreid.

Een Congolese vrouw die aan de gevolgen van ebola bezweken is en recent in buurland Oeganda was, doet wel opnieuw de alarmbellen afgaan in Oeganda. Er zijn vier vaccinatieteams onderweg gestuurd, en zij sporen samen met andere hulpverleners de personen op met wie de vrouw contact gehad heeft.

Dodelijk

Sinds begin augustus vorig jaar hebben 2.489 mensen de zeer besmettelijke ziekte opgelopen, en zeker 1.655 van hen zijn overleden. Volgens een journalist van Radio Okapi in Goma is de met ebola besmette priester die naar Goma was gereisd, dinsdag overleden.