Agro-ecologie moet een prioriteit van ontwikkelingssamenwerking worden. Daarvoor pleit Coalitie Tegen de Honger, een alliantie van 20 Belgische ngo's, in een nieuwe campagne.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aandeel van de Belgische ontwikkelingshulp dat agro-ecologie ondersteunt veel te laag is, stellen de ngo's. Die hebben een reeks aanbevelingen klaar om de beleidsmakers op weg te zetten.

Agro-ecologie is het produceren van voedsel op een manier die echt duurzaam is, lokaal, met de natuur en de kringloop mee en met respect voor de rechten, kennis en noden van de mensen die de voeding produceren.

Uit een pas verschenen rapport van UCLouvain blijkt dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking 16 procent van het landbouwbudget besteedt aan agro-ecologische landbouw. Dat is te weinig, vindt de Coalitie Tegen de Honger (CTH). De manier waarop we vandaag voedsel produceren, verwerken en consumeren plaatst ons voor enorme sociale en ecologische uitdagingen, aldus een persbericht van de Coalitie. Een kwart van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de landbouw, die ook verantwoordelijk is voor 80 procent van het verlies aan biodiversiteit en ontbossing.

'Achterop'

'Terwijl er wereldwijd een consensus groeit over de noodzaak om voedselsystemen te hervormen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren, blijkt uit de studie dat België achterop hinkt', verklaart François Grenade van Vredeseilanden, een van de 20 ngo's.

De CTH vraagt daarom een grondige herziening van de strategie in de landbouwsector en om van agro-ecologie en voedselzekerheid een prioriteit te maken in het Zuiden. De coalitie roept de overheid op om tegen 2023 de steun voor projecten die de agro-ecologische transitie van voedselsystemen ondersteunen minstens te verdubbelen en het voortouw te nemen in de promotie van agro-ecologie in Europa en internationaal. "België kan en moet beter doen", klinkt het.

