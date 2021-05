De Britse premier Boris Johnson is 'onvoorzichtig' geweest bij de renovatie van zijn officiële residentie in Downing Street en heeft zich niet om de kosten van de werkzaamheden bekommerd, maar hij is niet in de fout gegaan.

Dat concludeert een rapport dat vrijdag bekendgemaakt is door een van zijn adviseurs.

Boris Johnson liet de renovatie van het appartement 'onvoorzichtig' toe, 'zonder zich nauwgezet te bekommeren om de manier waarop ze gefinancierd zou worden', benadrukt Christopher Geidt in het rapport. De nieuwe regeringsadviseur, die over de naleving van de ministeriële voorschriften gaat, pleit de premier evenwel vrij van elk belangenconflict.

232.000 euro

De zaak leidde in april tot een politiek schandaal. De regeringsleider werd ervan beschuldigd dat hij de dure werkzaamheden met privégiften wou financieren. De vernieuwing van het appartement waar Johnson met zijn verloofde Carrie Symonds en hun baby woont, kostte volgens de media 200.000 pond (232.000 euro), veel meer dan de 30.000 pond waarover hij beschikte. Een rijke geldschieter van de Conservatieve Partij betaalde een deel van de factuur. Maar Geidt zei dat Johnson 'niets wist' van de financiering van de werken, die begonnen toen hij zwaar ziek was met covid-19. Hij kreeg er pas weet van na lekken in de media en regelde zelf de factuur, zei de adviseur. Geidt besloot dat er geen belangenconflict in het spel was.

