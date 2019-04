Duizenden Tsjechen protesteren voor onafhankelijke justitie

Duizenden mensen hebben in Tsjechië gedemonstreerd tegen premier Andrej Babis en voor een onafhankelijk justitie. Ze trokken maandagavond door de Praagse binnenstad en eisten onafhankelijke onderzoeken tegen politici van de populistische partij ANO. Daarbij scandeerden ze leuzen als 'We zijn niet blind'. Er waren ook betogingen in meer dan honderd andere steden en gemeenten aangekondigd.

Protesten in Tsjechië tegen de ANO © belga