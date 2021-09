Met oog op de machtsovername van de taliban organiseert de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CVVO) dinsdag in Kirgizië een militaire oefening met ongeveer 5.000 soldaten uit de buurlanden van Afghanistan.

Volgens het Kirgizische ministerie van Defensie zal de oefening in het zuiden van de voormalige Sovjetrepubliek tot volgende week donderdag (9 september) duren. Soldaten uit Kirgizië, Rusland, Kazachstan en Tadzjikistan worden er getraind tegen terroristische dreigingen.

De deelnemende landen vrezen dat de veiligheid in Centraal-Azië bedreigd wordt door de gevaarlijke situatie in Afghanistan. Moskou waarschuwde ook dat de Islamitische Staat (IS) tot in Rusland zou kunnen doordringen.

De afgelopen weken zijn er verschillende militaire oefeningen geweest in de regio. In oktober staan ook oefeningen in Tadzjikistan gepland.

