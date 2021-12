In heel Duitsland zijn maandag duizenden mensen de straat op getrokken om te protesteren tegen de strengere maatregelen, die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Bij een protest in Bautzen, in de deelstaat Saksen, kwam het tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Meerdere politieagenten raakten daardoor gewond, volgens lokale media. De politie maakte bekend dat meerdere mensen zijn opgepakt en dat zij zijn geïdentificeerd.

In het noordoostelijke Schwerin namen zowat 2.700 mensen deel aan het protest tegen het voorstel om vaccinatie verplicht te maken. Dat ondanks het koude weer en gladde wegen, aldus de politie. In Rostock protesteerden ook duizenden mensen. Ongeveer 3.000 mensen trokken op door het centrum van Maagdeburg, aldus de politie.

In Halle waren er dan weer 1.500 manifestanten. Ook in andere steden in de staat Saksen-Anhalt vonden protesten plaats. Ook in de staat Thüringen waren er protesten, met zowat 2.000 deelnemers in Gera, ongeveer 1.300 in Altenburg. Er waren grotere bijeenkomsten en marsen in Stadtilm, Hermsdorf, Saalfeld en Eisenach. In de staat Hessen namen telkens 1.000 mensen deel aan protesten in Saarbrücken en Fulda. Ook in andere steden in de staat waren er protesten.

Het aantal coronabesmettingen stijgt de laatste weken snel in Duitsland, daarom wordt er nu ingegrepen door de overheid. Vanaf dinsdag wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar tien mensen, moeten ongevaccineerden op meer plekken zoals in de trein, een negatieve test laten zien en zijn nachtclubs en discotheken dicht.

Bij een protest in Bautzen, in de deelstaat Saksen, kwam het tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Meerdere politieagenten raakten daardoor gewond, volgens lokale media. De politie maakte bekend dat meerdere mensen zijn opgepakt en dat zij zijn geïdentificeerd. In het noordoostelijke Schwerin namen zowat 2.700 mensen deel aan het protest tegen het voorstel om vaccinatie verplicht te maken. Dat ondanks het koude weer en gladde wegen, aldus de politie. In Rostock protesteerden ook duizenden mensen. Ongeveer 3.000 mensen trokken op door het centrum van Maagdeburg, aldus de politie. In Halle waren er dan weer 1.500 manifestanten. Ook in andere steden in de staat Saksen-Anhalt vonden protesten plaats. Ook in de staat Thüringen waren er protesten, met zowat 2.000 deelnemers in Gera, ongeveer 1.300 in Altenburg. Er waren grotere bijeenkomsten en marsen in Stadtilm, Hermsdorf, Saalfeld en Eisenach. In de staat Hessen namen telkens 1.000 mensen deel aan protesten in Saarbrücken en Fulda. Ook in andere steden in de staat waren er protesten. Het aantal coronabesmettingen stijgt de laatste weken snel in Duitsland, daarom wordt er nu ingegrepen door de overheid. Vanaf dinsdag wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar tien mensen, moeten ongevaccineerden op meer plekken zoals in de trein, een negatieve test laten zien en zijn nachtclubs en discotheken dicht.