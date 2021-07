Op de Westelijke Jordaanoever zijn zaterdag duizenden Palestijnen bijeengekomen om te protesteren tegen president Mahmoud Abbas. Aanleiding is de dood van een prominent criticus van Abbas meer dan een week geleden. De man zou om het leven gekomen zijn door politiegebeld. Er was elders ook een pro-Abbas-manifestatie.

De demonstratie vond plaats in Ramallah, een stad op de Westelijke Jordaanoever op ongeveer vijftien kilometer van Jeruzalem. Duizenden mensen kwamen er protesteren naar aanleiding van de dood van Nisar Banat, een prominente tegenstander van Palestijns president Mahmoud Abbas. Banat stierf ruim een week geleden bij een politie-arrestatie in de Palestijnse stad Hebron. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt, maar volgens een onafhankelijke Palestijnse mensenrechtenorganisatie heeft de autopsie uitgewezen dat de man geslagen werd op zijn hoofd en nek. Volgens zijn familie, die zaterdag ook aanwezig was op de betoging, is Banat door de politie mishandeld.

Pro-Abbas in Hebron

De Abbas-criticus werd vorige week begraven in de aanwezigheid van duizenden mensen. Voorafgaand aan die begrafenis waren er al verschillende dagen van protest tegen de Palestijnse president. Volgens Palestijnse bronnen zijn het vooral aanhangers van de Islamitische Hisb al-Tahrir-partij, of Bevrijdingspartij, die protesteren. Tijdens de betoging in Ramallah zaterdag namen ook duizenden mensen deel aan een pro-Abbas-manifestatie in Hebron.

De demonstratie vond plaats in Ramallah, een stad op de Westelijke Jordaanoever op ongeveer vijftien kilometer van Jeruzalem. Duizenden mensen kwamen er protesteren naar aanleiding van de dood van Nisar Banat, een prominente tegenstander van Palestijns president Mahmoud Abbas. Banat stierf ruim een week geleden bij een politie-arrestatie in de Palestijnse stad Hebron. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt, maar volgens een onafhankelijke Palestijnse mensenrechtenorganisatie heeft de autopsie uitgewezen dat de man geslagen werd op zijn hoofd en nek. Volgens zijn familie, die zaterdag ook aanwezig was op de betoging, is Banat door de politie mishandeld. De Abbas-criticus werd vorige week begraven in de aanwezigheid van duizenden mensen. Voorafgaand aan die begrafenis waren er al verschillende dagen van protest tegen de Palestijnse president. Volgens Palestijnse bronnen zijn het vooral aanhangers van de Islamitische Hisb al-Tahrir-partij, of Bevrijdingspartij, die protesteren. Tijdens de betoging in Ramallah zaterdag namen ook duizenden mensen deel aan een pro-Abbas-manifestatie in Hebron.