Duizenden inwoners van South Lake Tahoe, in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, hebben maandag hun huizen moeten verlaten wegens een grote bosbrand die het stadje van 22.000 inwoners bedreigt.

De zogeheten Caldor-brand woedt sinds 14 augustus en heeft al honderden gebouwen en meer dan 700 vierkante kilometer land in de as gelegd. South Lake Tahoe, gelegen aan de oever van het meer Lake Tahoe, is een plekpleister voor toeristen. Het vuur sloot maandag de snelweg af tussen het gebied en de Californische hoofdstad Sacramento, waardoor mensen alleen nog kleinere wegen konden gebruiken om te vluchten. Volgens lokale media ontstonden er grote verkeersopstoppingen.

In Californië, dat geplaagd wordt door droogte, woeden momenteel meerdere bosbranden. Tienduizenden mensen moesten al vluchten voor het vuur.

Maandagochtend waren ruim 15.000 brandweerlieden in de weer tegen een vijftiental omvangrijke branden in de staat.

