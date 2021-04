In Chicago zijn vrijdag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen een falend politiesysteem. Dat melden de lokale media. Donderdag gaf de stad beelden van de de bodycam van een politieagent, waarop te zien is hoe een 13-jarige doodgeschoten wordt.

Honderden mensen waren rond 18.00 uur samengekomen in Logan Square Park, om richting de woning van burgemeester Lori Lightfoot te trekken, aldus de lokale nieuwszender ABC7 Chicago. Ze eisen een hervorming van de politiediensten. Veel aanwezigen gaven aan dat het politiesysteem gewoonweg niet werk en dat de burgemeester die boodschap moet horen.

En ook in New York kwamen vrijdag mensen samen met banners waarop ze gerechtigheid eisen voor Toledo.

Donderdag waren er ook al vreedzame protesten nadat de stad Chicago videobeelden vrijgaf van de dood van de 13-jarige Latino Adam Toledo op 29 maart.

Op bodycambeelden van de agent is te zien hoe hij de jongen achtervolgt, hem beveelt te stoppen en zijn handen te laten zien. Dan schiet hij hem neer, net op het moment dat de tiener is gestopt en zijn handen in de lucht heeft gestoken. Het parket zei dat Adam Toledo gewapend was, maar op de video is geen wapen in zijn handen te zien.

De tiener is de zoveelste persoon die door de politie werd doodgeschoten. Het proces tegen de agent die George Floyd verstikte is momenteel aan de gang en afgelopen week werd in Minneapolis een jonge Afro-Amerikaanse man doodgeschoten door een politieagente. Die beweert dat ze per ongeluk haar dienstwapen gebruikte in plaats van haar taser.

De dood van Floyd en andere zwarte Amerikanen leidde vorig jaar in de Verenigde Staten tot grote onrust en massale protesten tegen politiegeweld en racisme. Ook in de rest van de wereld werden Black Lives Matter-protesten gehouden.

