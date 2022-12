Duizenden manifestanten in Nagorno Karabach tegen blokkade van weg richting Armenië

Duizenden manifestanten hebben zich zondag verzameld in Stepanakert, de belangrijkste stad van de regio Nagorno Karabach, tegen de blokkade van een belangrijke weg richting Armenië. Dat heeft het Franse persagentschap AFP ter plaatse vastgesteld.

Azerbeidzjaanse activisten blokkeren al bijna twee weken de Laç¿n-corridor, de enige weg die de bergachtige regio van Nagorno Karabach met Armenië verbindt. Ze zeggen te protesteren tegen illegale mijnen in de regio. Jerevan beschuldigt Bakoe ervan een ‘humanitaire crisis’ te willen veroorzaken, maar dat ontkent Azerbeidzjan. Er is nog steeds verkeer mogelijk op de verbindingsweg, klinkt het.

De inwoners van Stepanakert zeiden zaterdag bezorgd te zijn over een ernstige situatie. ‘Het is de enige weg die de regio verbindt met de rest van de wereld’, aldus een van de manifestanten. Armenië en Azerbeidzjan liggen al sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, bij de uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in de clinch over de controle van Nagorno Karabach, een enclave waar vooral Armeniërs wonen en die zich afscheidde van Azerbeidzjan.

Het eerste conflict, waarbij 30.000 mensen omkwamen, eindigde in een Armeense overwinning. Maar Azerbeidzjan won heel wat terrein terug in een tweede oorlog in de herfst van 2020, waarbij 6.500 mensen omkwamen. De recente heropflakkering van de spanningen in de regio zorgt voor ongerustheid bij de internationale gemeenschap. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov bevestigde zondagochtend dat begin volgende week een vergadering plaatsvindt tussen president Vladimir Poetin en de Armeense en Azerbeidzjaanse leiders, in de marge van een regionale top in Sint-Petersburg.

Armenië beschuldigt de Russische soldaten die in de regio gestationeerd zijn om de vrede te bewaren van inactiviteit sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bijna een jaar geleden. Een eerste gesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met zijn collega’s uit Armenië en Azerbeidzjan, werd geboycot door Jerevan.