Duizenden manifestanten betuigen steun aan militaire machthebbers in Niger

In de Nigerese hoofdstad Niamey zijn zondag duizenden mensen de straat opgekomen om hun steun uit te drukken aan de militairen die op 26 juli de macht hebben gegrepen in het Afrikaanse land. Zaterdag kondigde de nieuwe sterke man in Niger, generaal Abdourahamane Tiani, aan dat hij een overgangsregering wil vormen die maximaal drie jaar aan de macht blijft.

Net als bij vorige manifestaties scanderen de deelnemers heel wat slogans tegen Frankrijk en tegen de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas). ‘Neen tegen de sancties!’, is te horen, en te lezen op pancarten. Of ook: ‘Weg met Frankrijk!’ en ‘Stop de militaire interventie!’. Muzikanten brengen tijdens de manifestatie hulde aan de militairen die nu aan de macht zijn.

De Ecowas heeft ermee gedreigd actie te zullen ondernemen als de afgezette president Mohamed Bazoum niet opnieuw geïnstalleerd wordt. Vrijdagavond, na een vergadering van de militaire stafchefs van de groep van vijftien West-Afrikaanse landen in de Ghanese hoofdstad Accra, werd zelfs gezegd dat ‘de dag voor een interventie vastgelegd is’.

Sedert 30 juli zijn in Niger strenge financiële en handelssancties van kracht die door de Ecowas-landen genomen zijn. De militaire machthebbers maken zich echter sterk de steun van de bevolking te hebben en waarschuwen tegen elke vorm van gewapende interventie van buitenaf. ‘Als er agressief tegen ons opgetreden wordt, zal het niet de gezondheidswandeling zijn waar sommigen vanuit gaan’, zei generaal Tiani tijdens zijn televisietoespraak zaterdagavond.

Ondanks die harde woorden lijkt nog niet alle hoop op een diplomatieke oplossing vervlogen. Zaterdag trok een Ecowas-delegatie nog naar Niamey. Ze had er ontmoetingen met zowel Tiani als met de afgezette president Bazoum.

Intussen verlaten de expats in Niger massaal het land. Zondagochtend maakten Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken bekend dat ons land de voorbije dagen een 130-tal Belgen, EU-onderdanen en rechthebbenden uit Niger heeft teruggebracht. In totaal zijn al zowat 240 personen teruggebracht.