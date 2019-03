Duizenden kinderen seksueel misbruikt in opvangcentra voor migranten in VS

Ted Deutch, een parlementslid van de Democraten uit Florida, gaf de gegevens dinsdag vrij tijdens een hoorzitting in een parlementaire commissie over het beleid van de regering-Trump met betrekking tot het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders.

De data geven aan dat sinds 2015 elk begrotingsjaar meer dan duizend gevallen van seksueel misbruik van onbegeleide minderjarigen werden aangegeven bij de vluchtelingendienst ORR (Office of Refugee Resettlement). Het gaat onder meer om verkrachting, seksuele aanranding en seksuele intimidatie.

Het is nog niet duidelijk of er dubbels onder de aangiftes zijn. Bij ORR en het ministerie van Justitie was vrijdagavond niemand beschikbaar voor commentaar.