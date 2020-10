Duizenden Israëli's hebben zaterdagavond opnieuw actiegevoerd tegen de wegens corruptie aangeklaagde premier Benjamin Netanyahu. Na het opheffen van coronamaatregelen verzamelden in Jeruzalem weer duizenden actievoerders.

De actievoerders protesteerden in de buurt van Netanyahu's ambtzetel. Ook in Tel Aviv stapten burgers met protestborden door de straten. In havenstad Haifa, in het noorden, zijn drie personen opgepakt die betogers met traangas zouden aangevallen hebben.

Aanleiding van de maandenlange protesten zijn de beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu. Zijn proces begon in mei. Netanyahu ontkent alle beschuldigingen.

Maar de regeringsleider krijgt ook zware kritiek vanwege de manier waarop hij de coronacrisis aangepakt heeft. Vooral de economische gevolgen lokten voortdurend protest uit, in de eerste plaats van de beweging van de zogenaamde 'Zwarte Vlaggen'.

Na een lockdown van bijna een maand zijn de besmettingen duidelijk gedaald. Zondag treden de eerste versoepelingen in werking. Onder meer basisscholen en bedrijven waar geen publiek komt, mogen weer open. Ook een verbod om zich verder dan een kilometer van huis te begeven, wordt opgeheven. Netanyahu riep burgers zaterdagavond op om zich aan de geldende coronaregels te blijven houden.

