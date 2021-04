Op het Caraïbische eiland Saint Vincent zijn duizenden inwoners geëvacueerd nu de vulkaan Soufrière uitgebarsten is. Ook zaterdag houdt de overheid van Saint Vicent and the Grenadines nauwgezet in het oog.

De vulkaan liet vrijdag voor het eerst in ruim veertig jaar van zich horen en braakte opnieuw assen de lucht in. Na een eerste krachtige uitbarsting, die gepaard ging met een rookpluim van 8 kilometer hoog, volgde volgens de overheidsdiensten nog een tweede, kleinere explosie.

De rampendienst vreest dat de assen door de neerslag sneller zullen neerdwarrelen op het eiland, wat levensgevaarlijk kan zijn. De evuacties moesten op een gegeven moment bijvoorbeeld onderbroken worden omdat er te weinig zichtbaarheid was op het eiland van 100.000 zielen. De assen beladden ook tot helemaal de andere kant van het eiland, tot de internationale luchthaven in het zuiden.

Het seismologisch centrum van The University of the West Indies op Trinidag en Tobago houdt nog rekening met nieuwe explosies. De krachtige explosie kan dagen tot weken aanhouden, klinkt het. Duizenden mensen zijn intussen geëvacueerd, onder wie een groot deel van de 16.000 mensen die in het risicogebied wonen. De vorige uitbarsting van de Souffrière dateert van 1972. De zwaarste uitbarsting was er in 1902, met meer dan duizend slachtoffers tot gevolg

