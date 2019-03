Duizenden inwoners Gazastrook betogen aan Israëlische grens: 4 doden en 250 gewonden

Duizenden inwoners van de Gazastrook zijn zaterdag aan de Israëlische grens samengekomen voor protestacties om de eerste verjaardag van de 'Marsen van de Terugkeer' te herdenken. Daarbij vielen vier doden en meer dan 250 gewonden. Dat melden Palestijnse bronnen.

De wekelijkse protestmarsen begonnen een jaar geleden na de vieringen rond de 70ste verjaardag van de stichting van Israël. Bij het protest van zaterdag kwamen drie 17-jarige demonstranten en één 20-jarige om het leven. Volgens een mededeling van de Rode Halve Maan moesten ook al 250 Palestijnse manifestanten verzorgd worden.

Eerder had het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid al gemeld dat een jonge Palestijn om het leven was gekomen door Israëlisch geweervuur. Het Israëlische leger zegt dat een deel van de 20.000 actievoerders met stenen gooide en banden in brand stak. Er werden ook granaten en explosieven naar de grensafsluiting gesmeten. De Israëlische soldaten 'reageerden met maatregelen om de relschoppers uit elkaar te drijven'. De vuurwapens worden ingezet 'in overeenstemming met de standaardprocedures', meldt het leger nog.

Sinds het begin van de 'Marsen van de Terugkeer' protesteren de inwoners van de Gazastrook wekelijks aan de Israëlische grens. De actievoerders eisen een opheffing van de blokkade van de Gazastrook en vragen het recht om terug te keren naar het grondgebied van het huidige Israël. Sinds het begin van die acties zijn zeker 259 Palestijnen om het leven gekomen. Aan Israëlische kant lieten twee militairen het leven.

Wereldwijd

Voor zaterdag werd wereldwijd opgeroepen tot protestacties met een miljoen deelnemers. Niet enkel in de Palestijnse gebieden, maar ook in verschillende Europese en Arabische steden wordt daarom op straat gekomen. Ook in ons land werd er actie gevoerd. Zo heeft de organisatie Palestina solidariteit met een visuele actie betoogd tegen het aanhoudende geweld in de Gazastrook en de vele slachtoffers die daarbij vallen.

Hekken op het Brusselse Muntplein werden voor de gelegenheid bekleed met foto's van dodelijke slachtoffers en broeken met een opgerolde broekspijp als symbool van een geamputeerd been werden opgehangen.Volgens een onafhankelijk VN-rapport over de protesten in Gaza in 2018 waren 81 procent van de blessures gevolgen van geweerschoten aan de benen en moesten 122 mensen een of beide benen laten amputeren. Die cijfers legden de betogers voor bij hun protest.

De demonstranten in de Gazastrook eisen met hun protest dat er een einde komt aan de elf jaar durende blokkade van de Gazastrook. Ze willen terug naar de dorpen en steden waaruit ze verdreven werden bij de oprichting van Israël. Volgens de manifestanten is ook de Belgische staat afnemer van Israëlische militaire -en beveiligingsapparatuur zoals drones en dus eisen ze dat die aankopen met onmiddellijke ingang worden stopgezet.