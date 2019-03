Duizenden inwoners Gazastrook betogen aan Israëlische grens: 33 gewonden

Duizenden inwoners van de Gazastrook zijn zaterdag aan de Israëlische grens samengekomen voor protestacties om de eerste verjaardag van de 'Marsen van de Terugkeer' te herdenken. Bij confrontaties tussen Palestijnse manifestanten en het Israëlische leger zijn volgens de Palestijnse afdeling van de hulpverleningsorganisatie Rode Halve Maan al 33 Gazanen gewond geraakt.

De Palestijnen zijn opgeroepen dit weekend massaal op straat te komen voor de eerste verjaardag van de 'Marsen van de Terugkeer'. Die wekelijkse protesten begonnen een jaar geleden na de vieringen rond de 70ste verjaardag van de stichting van Israël. Volgens een mededeling van de Rode Halve Maan moesten al 33 Palestijnse manifestanten verzorgd worden. Vier van hen hadden schotwonden opgelopen, twee anderen werden geraakt door rubberkogels. Daarnaast werden nog twaalf mensen geraakt door een traangasgranaat en hebben vijftien mensen traangas ingeademd.

Eerder had het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid al gemeld dat een jonge Palestijn om het leven was gekomen door Israëlisch geweervuur. Het Israëlische leger zegt dat een deel van de 20.000 actievoerders met stenen gooide en banden in brand stak. Er werden ook granaten en explosieven naar de grensafsluiting gesmeten. De Israëlische soldaten 'reageerden met maatregelen om de relschoppers uit elkaar te drijven'. De vuurwapens worden ingezet 'in overeenstemming met de standaardprocedures', meldt het leger nog.

Sinds het begin van de 'Marsen van de Terugkeer' protesteren de inwoners van de Gazastrook wekelijks aan de Israëlische grens. De actievoerders eisen een opheffing van de blokkade van de Gazastrook en vragen het recht om terug te keren naar het grondgebied van het huidige Israël. Sinds het begin van die acties zijn zeker 259 Palestijnen om het leven gekomen. Aan Israëlische kant lieten twee militairen het leven. Voor zaterdag werd wereldwijd opgeroepen tot protestacties met een miljoen deelnemers. Niet enkel in de Palestijnse gebieden, maar ook in verschillende Europese en Arabische steden wordt daarom op straat gekomen.