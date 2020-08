Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië zijn woensdag gedwongen om hun huis te verlaten. In het westen van de VS, dat kampt met een hittegolf die recordniveaus bereikt, zijn een twintigtal grote bosbranden actief.

Gouverneur Gavin Newson tweette woensdag dat de brandweer 367 bosbranden probeerde te blussen in de staat, waarvan 23 grote branden. "Californië telde 10.849 blikseminslagen de voorbije 72 uur en temperaturen die wereldrecords breken", schreef hij. De gevaarlijke mix van extreme hitte en onweer werkt de bosbranden in de hand. Newsom kondigde daarom dinsdag de noodtoestand af. In verschillende counties (of lokale besturen) werden burgers geëvacueerd. De gouverneur vroeg buurstaten ook om hulp. Een van de felste branden woedde in de buurt van de wijnregio van Napa en Sonoma, tachtig kilometer ten noorden van San Francisco. De brand trok ook door de Noord-Californische stad Vacaville. Volgens de eerste berichten ging daarbij bijna 8.000 hectare land in vlammen op en raakten een vijftigtal gebouwen raakten verwoest. De rook van de brand bereikte San Francisco. Newsom riep de ongeveer 40 miljoen burgers van Californië op om energie te besparen. De hittegolf stelde het versterkte elektriciteitsnet op de proef. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de overkoepelende organisatie van weerinstituten, verifieert op dit moment een meting van 54,4 graden Celsius in de Californische Death Valley. Dat zou de hoogste gemeten temperatuur zijn op aarde sinds 1931.