In de Estse hoofdstad Tallinn zijn duizenden aanhangers van de extreemrechtse partij EKRE op straat gekomen voor een fakkeltocht naar aanleiding van de onafhankelijkheidsdag.

De deelnemers hadden fakkels, Estse vlaggen en vlaggen van de noordse god Odin mee. Die vlag is een attribuut van een groep die aanleunt bij neonazi's en die is opgericht in buurland Finland in 2015.

De mars werd geleid door Mart Helme, de leider en oprichter van EKRE en minister van Binnenlandse Zaken. Zijn partij, die een populistisch en anti-migrantendiscours voert, haalde bij de laatste verkiezingen bijna 18 procent van de stemmen en kon zo in een minderheidsregering zetelen.

Helme veroorzaakte eerder nog ophef door de jonge Finse premier Sanna Marina een 'verkoopster' te noemen en haar regering ervan te beschuldigen het land te verwoesten.

De aanhangers van EKRE verzetten zich tegen een grote Russische minderheid in Estland. Ze wantrouwen Rusland en steunen het lidmaatschap van Estland bij de NAVO.

De relatie tussen de Rusland en Estland ligt gevoelig sinds de onafhankelijkheid van Estland en diens Baltische buurlanden Letland en Litouwen, na meer dan 40 jaar Sovjet-bezetting en na hun toetreding tot de Europese Unie en de NAVO in 2004.

