Meerdere duizenden mensen hebben dinsdag in twee Cubaanse steden betoogd tegen het Amerikaanse embargo tegen Cuba. Ze trokken door de straten in een karavaan van fietsen, motoren, auto's en paarden.

In Santa Clara, in het centrum van Cuba, hielden manifestanten vlaggen en borden omhoog met slogans zoals 'Weg met de blokkade', 'Verenigd voor Cuba' en 'Het vaderland of de dood', de slogan van de revolutie. Ook in Las Tunas, in het oosten van het land, werd een gelijkaardig protest gehouden.

Volgens Cubaanse staatsmedia hadden Cubanen tijdens het weekend in twintig steden in de Verenigde Staten ook kleinschalige protesten georganiseerd. Op 28 maart had er in de Cubaanse hoofdstad Havana al een grote stoet tegen het embargo plaatsgevonden. 'Het wereldwijde protest tegen het embargo is een niet te stoppen golf geworden', zei de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel op Twitter. 'Te midden van een pandemie gaan duizenden mensen de straat op om te eisen dat VS het embargo opheffen.'

Na een historische toenadering tussen 2014 en 2016 onder toenmalig Amerikaans president Barack Obama, werden de banden tussen de VS en Cuba onder vorig president Donald Trump weer gespannen. De Republikein verscherpte zelfs het embargo, dat sinds 1962 van kracht is.

