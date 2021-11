Duizenden mensen in het westen van Canada hebben hun huis moeten verlaten uit vrees voor overstromingen door zware regenbuien. Door het noodweer zijn snelwegen in de provincie British Columbia geblokkeerd. Reddingswerkers zijn bezig automobilisten te bevrijden. Er zijn meldingen van meerdere lichtgewonden door aardverschuivingen.

In het stadje Merritt kregen de ruim 7000 inwoners de opdracht te vertrekken. De massale evacuatie is ook nodig omdat er geen proper drinkwater meer kan worden geleverd.

In Abbotsford, in de buurt van Vancouver, werden meer dan honderd woningen ontruimd in buurten die worden bedreigd door modderstromen en overstromingen.

Helikopters worden ingezet om zo'n 275 mensen te bevrijden die sinds zondagavond lokale tijd ingesloten zitten op een door modderstromen geblokkeerde snelweg 125 kilometer ten oosten van Vancouver. Onder de gestranden in de buurt van het plaatsje Agassiz zijn ook 50 kinderen, zo meldden de autoriteiten.

Er is nog veel meer regen in aantocht in de regio Vancouver, gepaard met zware windstoten. De vrees is dat her en der de stroom zal uitvallen. Uit voorzorg heeft de stad Vancouver alle parken gesloten en zijn extra opvangcentra geopend voor daklozen.

