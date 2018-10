Duizenden Britten de straat op voor anti-brexitmars in Londen

Op 23 juni 2016 kozen de Britten er in een referendum met een krappe meerderheid van 52 procent voor om de EU te verlaten. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over de uitstap verlopen moeizaam. Eind maart 2019 wil het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen.

Met de deadline in zicht betogen in het centrum van Londen zaterdag tienduizenden mensen tegen de voorziene uitstap van het Verenigde Koninrijk uit de Unie.

De organisatoren melden volgens de Britse media dat maar liefst 500.000 mensen deelnemen aan de betoging. Scotland Yard zegt dat het nog geen schatting heeft kunnen maken.

De manifestatie wordt afgesloten met een bijeenkomst aan Palace of Westminster, het Britse parlementsgebouw. Onder meer de Londense burgemeester Sadiq Khan neemt deel aan de optocht. Hij twittert dat de mars een 'historisch moment in onze democratie' is.

Today will go down as an historic moment in our democracy. A moment when in their thousands, people from every corner of our country and every section of our society will take to the streets – coming to make our voice heard. See you there!#PeoplesVote 🇪🇺 pic.twitter.com/UtR5iE9x4s