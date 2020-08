Bosbranden als gevolg van ongereguleerde ontbossing in de Braziliaanse Amazone veroorzaken longproblemen die leiden tot ziekenhuisopnames, zeggen milieu- en mensenrechtenorganisaties.

In een vandaag verschenen rapport stellen ze dat de ontbossing en bosbranden in 2019, het eerste jaar van de regering van president Jair Bolsonaro, dramatisch zijn toegenomen en dat 2020 nog erger lijkt te worden.

Ziekenhuisopnames

Het rapport van de Braziliaanse milieuorganisatie IPAM, het Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) schat het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van longklachten door de bosbranden in 2019 op 2195 en gebruikt daarvoor officiële gezondheids- en milieudata. Tot die groep behoren bijna 500 kinderen jonger dan 1 jaar en meer dan 1000 mensen ouder dan 60 jaar.

De ziekenhuisopnames representeren slechts een fractie van de totale gezondheidsimpact door de branden, zeggen de organisaties, omdat miljoenen mensen zijn blootgesteld aan schadelijke niveaus van luchtvervuiling als gevolg van de bosbranden.

Fijnstof

'Tenzij Brazilië de ontbossing effectief tegengaat, kunnen we verwachten dat de bosbranden elk jaar terugkomen. Dit gaat gepaard met verdere verwoesting van het Amazonewoud en vergiftigt de lucht voor miljoenen Brazilianen', zegt Maria Laura Canineu, directeur van HRW in Brazilië. 'De regering-Bolsonaro weigert hardnekkig om iets te doen aan deze milieucrisis.'

De bosbranden ontstaan niet spontaan in het Amazonewoud. De branden worden gesticht na het, vaak illegaal, kappen van bomen. Het land wordt zo ontruimd voor landbouw, veehouderij of grondspeculatie. De piek van de branden ligt doorgaans in augustus of september.

In de rook zit veel fijnstof, dat gezien wordt als een van de veroorzakers van hart- en vaatziekten en longproblemen.

Covid-19

Volgens het rapport werden in augustus vorig jaar bijna 3 miljoen mensen in 90 gemeenten in het Amazonegebied blootgesteld aan schadelijke luchtvervuiling. In september steeg dat tot 168 gemeenten en 4,5 miljoen mensen.

De illegale houtkap en daaropvolgend branden vinden vaak plaats in of nabij inheemse territoria. Soms worden daarbij gewassen verwoest, en ook eetbare, medicinale planten.

Zorgverleners vrezen dat ziekenhuizen die al moeite hebben de covid-19-epidemie aan te kunnen, dit jaar nog verder onder druk komen te staan door de komst van patiënten die kampen met longklachten door luchtvervuiling. De rook kan bovendien de symptomen van covid-19 verergeren.

