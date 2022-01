Duizenden tegenstanders van het militaire regime in Soedan zijn maandag opnieuw op straat gekomen in hoofdstad Khartoem. Ook in andere steden wordt betoogd. De veiligheidsdiensten zetten al traangas in. De betogers eisen op deze nieuwe mobilisatiedag een burgerregering en hekelen de repressie die sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober al 73 manifestanten heeft gedood. Maandag viel een nieuwe dode, meldt een artsenvakbond.

Behalve in Khartoem en zijn voorsteden wordt er maandag ook betoogd in Madani, 200 km ten zuiden van Khartoem, de havenstad Port Sudan en al-Qadarif. Ondanks de dodelijke repressie en nieuwe invallen aan de vooravond van de betoging blijven de betogers onverzettelijk. Zondagavond viel de politie binnen in locaties in meerdere wijken van Khartoem, waarbij leden van de zogenaamde verzetscomités werden opgepakt. In Khartoem proberen de betogers op te trekken naar het presidentieel paleis, de ordediensten pogen dat onder andere met traangas te verhinderen.

De maandag gedode betoger werd geraakt door een kogel in de borst, aldus het centraal comité van de Soedanese artsen, een prodemocratische vakbond. Dat brengt het totaal aantal doden onder de betogers, sinds de staatsgreep van eind oktober, op 74. Volgens de politie werd een hoge officier doodgestoken door betogers. De staatsgreep van legerleider Abdel Fattah al-Burhan zette een punt achter de overgang naar een burgerregering die twee jaar eerder beloofd was, na de val van dictator Omar al-Bashir.

