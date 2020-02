In Erfurt, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Thüringen, zijn zaterdag duizenden mensen samengekomen om te protesteren tegen samenwerking met extreemrechts.

Onder het motto 'Niet met ons: geen samenwerking met fascisten - nooit en nergens' hebben de manifestanten zich verzameld aan de Dom van Erfurt. De vakbonden, die hadden opgeroepen tot de manifestatie, hebben een vijftigtal bussen ingelegd om betogers ter plaatse te krijgen. De demonstranten willen later op de dag nog door het stadscentrum trekken.

De aanleiding voor de betoging is de manier waarop de liberale politicus Thomas Kemmerich vorige week tot minister-president van Thüringen verkozen werd. Hij kreeg bij een stemming namelijk de steun van de christendemocraten (CDU) en van zijn eigen partij(FDP), maar ook van het extreemrechtse AfD. De zaak leidde in het hele land tot verontwaardiging. Kemmerich heeft daarop onder zware politieke druk aangekondigd dat hij zich terugtrekt als minister-president.

