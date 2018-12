Duizenden betogen tegen G20

Op spandoeken van betogers in Buenos Aires was dan weer te lezen: 'Zij willen oorlog en wij laten hen niet in vrede.'

Op kop van de protestmars liepen topless vrouwen, die de vlaggen van de G20-landen op hun borsten hadden geschilderd. 'Het kapitalisme en de G20 willen de natuurlijke rijkdommen uitputten en ons 12 tot 14 uur per dag laten werken', aldus demonstrant Osmar. De textielarbeider uit Bolivië woont al vijftien jaar in Argentinië. Hij verdient omgerekend zo'n 420 euro per maand. 'Daarvan kan zelfs een kat niet overleven', zegt hij.

De ordetroepen zijn voorbereid op gewelddadige protesten. Op de dagen van de top worden 25.000 agenten en soldaten ingezet. Grote delen van Buenos Aires zijn afgezet.