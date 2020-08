Volgens de politie waren er alleen in Jeruzalem al meer dan 10.000 demonstranten.

In Tel Aviv blokkeerden betogers verschillende straten, en bovendien was er in heel Israël protest op bruggen boven de snelwegen.

Het protest tegen Netanyahu is al weken aan de gang. De premier is aangeklaagd wegens corruptie en ligt ook onder vuur vanwege zijn tekortschietende beleid in de coronacrisis. Netanyahu wordt onder meer aangewreven dat hij te voortvarend was in het versoepelen van de coronamaatregelen.

