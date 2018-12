Duizenden actievoerders dagen op in Parijs, maar situatie blijft onder controle

In totaal zouden er zaterdag omstreeks 10 uur zowat 2.300 actievoerders met een geel hesje op straat gekomen zijn in de Parijse regio Ile-de-France. Zo'n 2.100 van hen kwamen naar de hoofdstad zelf. De meesten trokken naar de Champs-Elysées, waar de politie er alles aan doet de manifestanten ter plaatse te houden en de relschoppers die zich alsnog onder hen zouden bevinden niet de kans te geven zich over de stad te verspreiden. Omstreeks 10.25 uur werd er weliswaar traangas ingezet om een deel van de menigte op de Champs-Elysées uiteen te drijven.

Enkele actievoerders reageerden door rotjes en andere projectielen terug te gooien, maar verder bleef het rustig. Alle actievoerders die de Champs-Elysées wilden betreden, werden uitgebreid gefouilleerd. In vergelijking met een week geleden, pakt de politie de situatie dan ook anders aan, zegt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. 'Er zijn meer controles, meer rechtstreekse interventies.' Er zijn in Parijs 8.000 agenten ingezet, over heel Frankrijk 89.000. In de hoofdstad maken de ordediensten ook gebruik van veertien pantservoertuigen.

Nadat president Emmanuel Macron deze week toegevingen had gedaan aan de protestbewegingen, zoals het schrappen van een accijnsverhoging op brandstof, maar die maatregelen het ongenoegen niet leken weg te nemen, deed de regering verschillende oproepen tot kalmte. Ook verschillende actievoerders die zich tot leidersfiguren hebben opgeworpen, vroegen de gele hesjes de voorbije dagen om het rustig te houden. De grote voorzorgsmaatregelen die werden getroffen, hebben in Parijs ook voor het uitzonderlijke beeld gezorgd van enkele grote winkels die in de drukke decembermaand de deuren gesloten houden. Ook grote toeristische trekpleisters als de Eiffeltoren en het Louvre zijn zaterdag dicht. Verschillende Europese landen, waaronder België, riepen hun burgers de voorbije dagen bovendien op zaterdag niet naar Parijs af te zakken.

Ook in de andere Franse steden blijft het voorlopig rustig. In Marseille is een duizendtal gele hesjes op straat gekomen, in Grenoble en Bordeaux werden arrestaties verricht. De meeste hinder is erop de Franse autosnelwegen en aan de Frans-Belgische grensovergang. Ook de Parijs Boulevard Périphérique werd even verstoord door actievoerders. Een delegatie van de gele hesjesbeweging werd vrijdagavond ontvangen door premier Edouard Philippe. President Macron zou zich pas de komende dagen opnieuw uitspreken.