Een recordaantal migranten is zaterdag teruggekeerd naar Libië. Dat meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Het gaat om meer dan duizend mensen. Zij keerden met vijf missies terug naar Libië, meldt de organisatie in een tweet.

Het agentschap zei te hebben samengewerkt met het International Rescue Committee (IRC) om medische hulp, voedsel en water te voorzien voor alle overlevenden voordat zij door de autoriteiten werden vastgehouden.

Elk jaar wagen duizenden migranten hun leven bij de oversteek vanuit Tunesië en Libië, vaak in gammele houten bootjes of rubberbootjes, in de hoop Italië en zo dus ook Europa te bereiken. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn dit jaar tot dusver meer dan 180 mensen omgekomen op de route vanuit Libië. Ongeveer 480 mensen zijn vermist. Meer dan 10.000 mensen zijn onderschept en teruggestuurd naar Libië in 2021.

'Slechte behandeling en uitbuiting'

Het IRC zei in mei nog dat het zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de mensen die naar Libië worden teruggestuurd. De meesten onder hen komen terecht in overbevolkte en onhygiënische detentiecentra waar ze het risico lopen op slechte behandeling, uitbuiting en geweld, klonk het.

De UNHCR schat dat ongeveer 90 procent van de mensen die de Middellandse Zee oversteken vanuit Libië vertrekt. In het land zijn meer dan 43.000 vluchtelingen en asielzoekers geregistreerd.

Het agentschap zei te hebben samengewerkt met het International Rescue Committee (IRC) om medische hulp, voedsel en water te voorzien voor alle overlevenden voordat zij door de autoriteiten werden vastgehouden. Elk jaar wagen duizenden migranten hun leven bij de oversteek vanuit Tunesië en Libië, vaak in gammele houten bootjes of rubberbootjes, in de hoop Italië en zo dus ook Europa te bereiken. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn dit jaar tot dusver meer dan 180 mensen omgekomen op de route vanuit Libië. Ongeveer 480 mensen zijn vermist. Meer dan 10.000 mensen zijn onderschept en teruggestuurd naar Libië in 2021. Het IRC zei in mei nog dat het zich grote zorgen maakt over de veiligheid van de mensen die naar Libië worden teruggestuurd. De meesten onder hen komen terecht in overbevolkte en onhygiënische detentiecentra waar ze het risico lopen op slechte behandeling, uitbuiting en geweld, klonk het. De UNHCR schat dat ongeveer 90 procent van de mensen die de Middellandse Zee oversteken vanuit Libië vertrekt. In het land zijn meer dan 43.000 vluchtelingen en asielzoekers geregistreerd.