Duitsland zet zich schrap voor pro-Russische demonstraties

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV denkt dat er komende maandag 9 mei over heel Duitsland pro-Russische demonstraties plaats kunnen vinden. Op die datum herdenkt Rusland traditioneel de overwinning van het Sovjetleger op nazi-Duitsland. Door de oorlog in Oekraïne is die dag dit jaar extra beladen.

9 mei is ‘de perfecte datum om uitgebuit te worden voor Russische propaganda’, zegt BfV-topman Thomas Haldenwang in een weekendinterview met de krant Die Welt. ‘Op die dag verwachten we pro-Russische activiteiten, zoals autokaravanen en demonstraties, over heel Duitsland, mogelijk ook met vertoon van het symbool ‘Z’ van het Russische leger in Oekraïne.’ Het gebruik van de letter Z wordt gezien als een teken van goedkeuring van de Russisch inval.

Ook de veiligheidsdiensten van de Duitse deelstaten bereiden zich voor op pro-Russische demonstraties en activiteiten, volgens een rondvraag van de kranten van de Funke-groep. Vooral hoofdstad Berlijn en Noordrijn-Westfalen, de dichtst bevolkte deelstaat van het land, worden in het oog gehouden.

Er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat pro-Russische activisten ook geweld zouden willen gebruiken, maar het BfV waarschuwt wel dat het een ‘emotioneel beladen’ dag kan worden, en dat confrontaties in die omstandigheden niet uitgesloten zijn.

Minister van Financiën Christian Lindner zegt zaterdag dat ‘niemand solidariteit zou mogen tonen met het criminele bewind van (de Russische president, nvdr) Vladimir Poetin’. Dat zijn aanhangers de herdenking van de overgave van de nazi’s zouden misbruiken, vindt hij ‘shockerend’, klinkt het in de Neue Osnabrücker Zeitung.