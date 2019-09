Duitsland voegt zich zondag bij een internationale coalitie van landen die het gebruik van steenkool uitfaseren. Dat maakte de Duitse minister van Milieu Svenja Schulze bekend.

'De uitstap uit steenkool is een centrale pijler van de globale klimaatbescherming', zei Schulze aan de kranten van de mediagroep Funke, in aanloop naar de klimaattop van maandag bij de VN.

De Duitse regering keurde een reeks resoluties goed die aantonen dat Duitsland officieel zich engageert om een einde te maken aan de afhankelijkheid van steenkool, aldus nog de minister. 'Daarmee kunnen we eindelijk ons ook voegen bij de alliantie.'

De minister heeft het over de Powering Past Coal Alliance, die in 2017 is opgericht. Dertig nationale overheden behoren daartoe, zoals België. De alliantie krijgt ook steun van regionale regeringen en de industrie.

De leden zijn het engagement aangegaan om niet langer nieuwe steenkoolcentrales te bouwen, een einde te brengen aan de internationale financiering voor steenkool, een datum te plakken op de eigen steenkooluitstap en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs na te streven.

'Wanneer een groot industrieel land zoals Duitsland zich afwendt van kernenergie en steenkool en stap voor stap overgaat naar de voorziening van energie door hernieuwbare bronnen, stuurt dat een sterk signaal naar andere delen van de wereld', aldus Schulze.

Duitsland wil ten laatste tegen 2038 al zijn steenkoolcentrales sluiten. Die hebben een collectieve productiecapaciteit van 42,5 gigawatt.