Duitsland heeft alle activiteiten in het land van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah verboden.

De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer "heeft vandaag de activiteit van de terroristische sjiitische organisatie Hezbollah in Duitsland verboden", aldus een van de woordvoerders van de minister, Steve Alter, op Twitter.

Duitse politieagenten vielen donderdagochtend binnen in moskeeën en bij verenigingen in Dortmund, Berlijn, Münster en Bremen, die tot de beweging worden toegeschreven. De Hezbollah heeft in Duitsland geen officiële tak, maar de aanhangers staan toch onderling in contact. Volgens de veiligheidsautoriteiten gebruikt de beweging Duitsland als een gebied om zich terug te trekken en om er geld in te zamelen.

De binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz bestempelde de Hezbollah als een terroristische organisatie. Volgens de dienst zijn er naar schatting 1.050 leden en sympathisanten van de organisatie in het land. Het Duitse verbod betekent volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het symbool van de groep niet meer mag worden getoond. Ook kan vermogen van de beweging in beslag worden genomen. Bijeenkomsten van aanhangers zijn nu verboden.

Israël, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten dringen er al enkele jaren op aan dat Duitsland niet enkel de militaire, maar ook de politieke tak van de Hezbollah als een terreurgroep behandelt. De beweging erkent het bestaansrecht van Israël niet en roept op tot de gewapende strijd tegen het land, ook met terreurmiddelen. In Libanon neemt de Hezbollah deel aan de regering.

De islamistische organisatie is in 1982 opgericht in Libanon. De organisatie is meermaals beschuldigd van aanvallen tegen Israël en heeft banden met Iran. De EU plaatste de militaire tak van de Hezbollah op de terreurlijst in 2013. Groot-Brittannië beschouwt sinds maart 2019 de hele beweging als terroristisch en volgde daarmee onder andere Nederland, de VS en Canada.

