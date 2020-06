De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft de rechts-extremistische groep Nordadler verboden.

In vier Duitse deelstaten neemt de politie maatregelen tegen de groep, aldus de woordvoerder van de minister, Steve Alter. Volgens de Duitse pers zijn in die deelstaten huiszoekingen aan de gang.

De groep is vooral actief online. 'Rechts-extremisme en antisemitisme hebben geen plaats op het internet', aldus Alter op Twitter.

Volgens het ministerie volgt de groep een nazistische ideologie en is die werkzaam onder verschillende namen. De leden verbinden zich aan Adolf Hitler en andere gekende nazi's. Ze gebruiken ook symbolen en taal uit het nazistische regime. De groep wordt omschreven als erg antisemitisch en werkte aan een nederzettingsproject in landelijke gebieden. De leider van de groep had sympathiek uitgedrukt voor de aanslag op een synagoge in de stad Halle. Een 28-jarige man had daar geprobeerd het gebedshuis binnen te dringen. Toen dat niet lukte, bracht hij twee mensen op straat en in een kebabzaak om het leven.

Het is, schrijft de Frankfurter Allgemeine, de derde extreemrechtse groep in Duitsland die dit jaar wordt verboden.

