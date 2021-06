Duitsland heeft alle aankomende vluchten van Russische luchtvaartmaatschappijen opgeschort, nu Moskou nalaat om vluchten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa toestemming te verlenen.

Dat zegt het ministerie van Transport in Berlijn. De Russische luchtvaartautoriteit heeft twee vluchten die woensdagvoormiddag gepland stonden 'niet tijdig toestemming verleend', waardoor die dinsdagavond moesten geannuleerd worden, zegt het ministerie in een persbericht. Duitsland besliste daarom om geen toelating te verlenen voor vluchten van Russische luchtvaartmaatschappijen, 'omwille van de wederkerigheid'. Vluchten van Aeroflot en S7 moesten daarom geannuleerd worden.

'Van zodra de vluchten van Lufthansa toelatingen krijgen, zullen ook de Russische maatschappijen dat krijgen', zegt het ministerie. Lufthansa zelf verwachten dat 'de andere passagiersvluchten naar Rusland die gepland staan in juni snel toelating zullen krijgen'. Noch het ministerie, noch de maatschappij gaven uitleg over de achterliggende redenen.

Vorige week werden twee vluchten van Air France en een van Lufthansa-dochter Austrian Airlines geannuleerd. Rusland had geen toelating gegeven voor een aanpassing van de vluchtroute, om het Wit-Russische luchtruim te vermijden.

De belangrijkste Europese luchtvaartmaatschappijen vermijden het luchtruim van de vroegere Sovjetrepubliek sinds een toestel van Ryanair gedwongen werd om in Minsk te landen. Het toestel was op weg van Athene naar Vilnius. In Minsk werd een tegenstander van het regime van dictator Aleksandr Loekasjenko uit het vliegtuig gehaald en opgepakt.

Een woordvoerder van het Kremlin zei dat de annulaties van de vluchten van Air France enkel met 'technische kwesties' te maken hadden. Vluchten tussen Europa en Rusland 'hebben toelating om welbepaalde routes te volgen', verduidelijkte Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider. 'Als een maatschappij van traject wil veranderen, moet er een voorafgaand akkoord zijn tussen de betrokken maatschappij en Rusland.'

