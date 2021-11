Duitsland pleit voor sancties tegen iedereen die betrokken is bij de smokkel van migranten naar Wit-Rusland. 'Niemand mag ongestraft deelnemen aan de onmenselijke activiteiten van president Aleksander Loekasjenko', aldus de ontslagnemende minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dinsdagnacht.

Maas heeft het dan over landen van herkomst en de transitlanden, maar ook de luchtvaartmaatschappijen die het mogelijk maken dat mensen naar Wit-Rusland reizen. De Europese Unie is bereid om 'hierover duidelijke conclusies te trekken', aldus de minister in een persbericht.

De EU beschuldigt Loekasjenko ervan doelbewust migranten binnen te halen in zijn land, om ze dan te laten doorreizen naar de Europese Unie via Polen. Het regime zou zo wraak willen nemen op de sancties die Europa oplegde vanwege de onderdrukking van de oppositie en het middenveld in Wit-Rusland.

Duizenden mensen zijn ondertussen in zeer ongunstige omstandigheden samengetroept aan de Wit-Russische grens. 'De beelden en indrukken die we krijgen uit het grensgebied zijn verschrikkelijk', aldus Maas. Volgens hem is de situatie door Loekasjenko terechtgekomen in 'een spiraal van escalaties, waaruit hij zelf ook geen uitweg meer weet'.

'Hij gebruikt mensen die op de vlucht meedogenloos als gijzelaars voor zijn cynisch machtsspel', aldus de sociaaldemocraat.

Maas pleit in zijn mededeling ook voor extra directe sancties van de EU tegen Wit-Rusland. Volgens hem kan het niet uitgesloten worden dat de sancties worden uitgebreid naar andere economische sectoren. Vandaag zijn de kali-industrie en de energiesector al onderworpen aan sancties.

Volgens diplomaten zouden de ambassadeurs van de EU-lidstaten woensdag al de uitbreiding van het sanctieregime goedkeuren, onder meer tegen luchtvaartmaatschappij Belavia en andere personen en entiteiten die zich schuldig maken aan illegale smokkelactiviteiten. De EU heeft dinsdag ook aangekondigd de visumvoorwaarden voor Wit-Russische diplomaten te verstrengen.

