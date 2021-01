Moskou heeft vanuit Berlijn verschillende elementen uit het gerechtelijk onderzoek over de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny ontvangen. Dat meldt de Duitse regering zaterdag. Navalny kondigde eerder deze week aan dat hij zondag terugvliegt naar Rusland.

Concreet gaat het om antwoorden op 'vier verzoeken om juridische bijstand van het Russische parket-generaal in verband met de aanslag waarbij Navalny geviseerd werd', aldus een woordvoerder van het Duitse ministerie van Justitie.

'Alle informatie die nodig is voor een strafonderzoek, zoals bloed- en weefselstalen, maar ook stukken kledij, staan nu ter beschikking van de Russen.' Berlijn zegt uit te gaan van het principe dat Moskou nu de nodige stappen zal zetten om duidelijkheid te scheppen 'over de misdaad waarvan Navalny slachtoffer werd'.

Na de vergiftiging werd Navalny naar Berlijn overgebracht, waar hij de afgelopen maanden herstelde van de vergiftiging. Hoewel hij het risico loopt bij zijn terugkeer meteen opgepakt te worden, lijkt hij niet van plan zich daardoor te laten tegenhouden.

