Nu Matteo Salvini in de oppositie zit, wil Europa de Italianen helpen met een andere migratiepolitiek.

Een beetje onverwacht heeft Italië sinds enkele weken een pro-Europese regering. De voormalige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zag in het resultaat van de Europese verkiezingen en in opiniepeilingen een kans om het land met zijn radicaal-rechtse Lega alleen te besturen. Maar zijn poging mislukte om deze zomer vervroegde verkiezingen te forceren. Premier Giuseppe Conte nam ontslag en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij sloegen vervolgens de handen in elkaar en stuurden Salv...