Na overleg in Berlijn tussen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Frans president Emmanuel Macron en Pools president Andrzej Duda, dinsdagavond, hebben de drie leiders Rusland opgeroepen om de situatie op de grens met Oekraïne te de-escaleren. Ze vragen het Kremlin om een 'betekenisvolle dialoog' over de Europese veiligheid aan te gaan.

Het drietal wees er nog maar eens op dat 'verdere militaire agressie door Rusland tegen Oekraïne zware gevolgen en ernstige kosten met zich zal meebrengen'. Macron zakte naar Berlijn af daags na zijn bezoek aan zijn Russische collega Vladimir Poetin, en Scholz was maandag nog in Washington voor overleg met de Amerikaanse president Joe Biden.

De ontmoeting met Duda moet de coördinatie binnen de Europese Unie benadrukken.

In Polen wordt erg kritisch gekeken naar de koers die Duitsland in de Oekraïne-crisis vaart. Vooral de weigering van Berlijn om wapens aan Oekraïne te leveren valt niet in goede aarde bij Polen. Vooraf hadden de drie al het belang beklemtoond van onderhandelingen en diplomatieke oplossingen. De handhaving van de vrede moet worden bereikt 'via diplomatie en duidelijke boodschappen, en door de gemeenschappelijke wil om gezamenlijk op te treden', aldus Scholz.

