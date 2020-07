Duitsland, Frankrijk en Italië zijn bereid om sancties te overwegen tegen buitenlandse mogendheden die het VN-wapenembargo tegen Libië schenden.

'Wij roepen alle buitenlandse spelers op om hun inmenging te staken en het wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad te respecteren', zo schrijven bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag in een gemeenschappelijke verklaring. Daarin tonen ze zich ook bereid om 'de mogelijke inzet van sancties te overwegen indien de schendingen van het embargo blijven duren'.

Concrete landen worden in de verklaring niet genoemd. Frankrijk heeft Turkije wel al herhaaldelijk beticht van wapenleveringen aan de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj. De regering wordt uitgedaagd door de troepen van generaal Khalifa Haftar, die steun geniet van Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Europese Unie lanceerde dit voorjaar de militaire missie Irini op de Middellandse Zee. De missie moet helpen bij het toezicht op het wapenembargo tegen Libië. Turkije beschuldigt de Emiraten van wapenleveringen aan Haftar en betoogt dat de Europese missie te veel te focust op leveringen aan al-Serraj over zee.

Libië is in chaos en geweld verzand sinds de val van het regime van Moammar al-Kadhafi in 2011. Alle pogingen tot bemiddelingen blijven tot dusver vruchteloos. Merkel, Macron en Conte lanceerden zaterdag nogmaals een oproep aan de strijdende partijen om de wapens neer te leggen en een politieke oplossing te zoeken.

