Het Duitse leger gaat nu ook buiten het terrein van de internationale luchthaven van Kaboel opereren om mensen zo vlot mogelijk uit Afghanistan te krijgen. Twee helikopters zijn intussen geland in de Afghaanse hoofdstad, bevestigt de Bundeswehr.

Verschillende westerse landen proberen al de hele week eigen onderdanen en Afghanen weg te krijgen uit Afghanistan nu de radicaalislamitische taliban er de macht hebben overgenomen. De evacuatieoperaties, die plaatsvinden op de Hamid Karzai International Airport, verlopen echter erg moeizaam. Omdat de westerse legers alleen op de luchthaven zelf opereren moeten passagiers daar op eigen houtje zien te geraken, voorbij controleposten van de taliban. Verschillende landen, ook België, moesten al met lege vrachtvliegtuigen terug opstijgen vanop Kaboel omdat mensen er niet in slagen op de luchthaven te geraken.

Het Duitse leger gaat daarom nu toch buiten het terrein van de luchthaven opereren. Twee Airbus H145M helikopters zijn daarvoor gisteren/vrijdag opgestegen in het Duitse Wunsdorf. Intussen zijn ze in de Afghaanse hoofdstad geland, meldt de Bundeswehr zaterdagochtend op Twitter. De toestellen zullen proberen om de mensen die niet op de luchthaven geraken in veiligheid te brengen. Het gaat om een operatie van Duitse special forces, aangevraagd door de Verenigde Staten. Ook die hebben helikopters ter plaatse in Kaboel, maar die zijn te groot om in dichtbevolkt stedelijk gebied te landen. De Duitse helikopters zullen wel altijd door een Amerikaans toestel begeleid worden.

Ook de Amerikanen zelf zetten militaire helikopters in om mensen die niet op de luchthaven geraken te evacueren. Er zijn op die manier al 169 Amerikanen weggehaald uit de Afghaanse hoofdstad, bevestigde het Pentagon vrijdagnacht aan het Amerikaanse persbureau AP. Er zouden ook nog eens 96 Afghanen per helikopter opgehaald zijn buiten de perimeters van de luchthaven.

België

België is vooralsnog niet van plan om buiten het terrein van de luchthaven van Kaboel te opereren. De Belgische Defensie heeft daarvoor niet de nodige capaciteit, zei premier Alexander De Croo daar eerder al over. Het is niet duidelijk of de Duitse legerhelikopters ook andere Europeanen zullen evacueren uit de Afghaanse hoofdstad.

Duitsland is er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd nog eens zeven mensen uit Kaboel te evacueren. Ze zijn naar de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent gevlogen, vanwaar het Duitse leger zijn evacuatiemissie coördineert, klinkt het in een tweet.

Berlijn heeft intussen al meer dan 1.800 mensen uit Kaboel geëvacueerd. De Duitse ambassade gaf vrijdagavond laat nog aan dat de situatie op de luchthaven in Kaboel opnieuw 'uiterst chaotisch' was. 'Gevaarlijke situaties en gewapende schermutselingen aan de toegangspoorten komen steeds vaker voor', klonk het in een boodschap aan mensen die opgeroepen werden om geëvacueerd te worden. Volgens de ambassade was de noordelijke toegangspoort van de luchthaven in Kaboel de hele nacht afgesloten.

