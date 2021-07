Het aantal doden door de watersnood in het westen van Duitsland is gestegen naar 180.

Volgens de Duitse autoriteiten gelden nog ongeveer 150 personen als vermist. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld onbereikbaar zijn of gewoon op vakantie. De autoriteiten gaan er niet van uit dat het aantal slachtoffers nog fors toeneemt.

In Duitsland worden voor komend weekeinde forse regen- en onweersbuien verwacht in dezelfde gebieden die onlangs werden getroffen door overstromingen. Weerdiensten en overheden roepen inwoners op extra waakzaam te zijn.

In België zijn in de wateroverlast volgens de recentste cijfers 36 mensen omgekomen.

