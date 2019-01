Duitsland blijft achter omstreden Russische gaspijplijn staan

Berlijn heeft al heel wat kritiek gekregen voor zijn deelname aan het project, waarmee het land gas uit Rusland kan oppompen en naar Oost-Europa kan brengen. Critici denken dat Rusland de nieuwe pijpleiding kan gebruiken om politieke macht uit te oefenen op Europese landen. Het zou Rusland ook in staat stellen om de toevoer tot Centraal-Europese landen af te sluiten zonder invloed te hebben op West-Europa, wat volgens tegenstanders het land veel macht geeft over satellietstaten, zonder rijkere landen tegen de schenen te schoppen.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell kant zich al langer tegen de medewerking van Duitsland en waarschuwde Duitse bedrijven die betrokken zijn bij het project dat ze mogelijk te maken kunnen krijgen met sancties. Hij stuurde de betrokken ondernemingen daarover een brief.

Die waarschuwing joeg vele Duitsers op stang, maar Altmaier maakt zich geen zorgen. Hij benadrukte dat de Nord Stream 2 in internationale wateren gebouwd wordt en dat de pijplijn is goedgekeurd door alle betrokken landen. 'De Duitse overheid heeft de verantwoordelijkheid om niet betrokken te geraken in bedrijfsgestuurde projecten', aldus de minister.